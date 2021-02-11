Государственный морской университет имени адмирала Ушакова принял участие в конференции BSAMI

Фото: пресс-служба университета

Более 10 лет назад Ушаковка стала одним из инициаторов создания Ассоциации Морских институтов Черного моря (Black Sea Association of Maritime Institutions). В этом году конференция стран-участников, а это Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Украина и Россия, проходила в онлайн формате. На повестке дня несколько вопросов: новые дистанционные научные проекты, работа вузов в условиях ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, и возможность принять в состав BSAMI новых участников.

В настоящее время 9 образовательных организаций всех 6 стран черноморского побережья входят в состав Ассоциации морских институтов Черного моря (BSAMI).

Государственный морской университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова является базовым университетом BSAMI, ключевым участником. За эти годы сотрудничество вузов укрепилось, и оно касается самых разных сфер, совместно обсуждаются наиболее актуальные проблемы в области мореплавания, идет постоянный обмен опытом в плане морского образования.

В ходе нынешней встречи много говорили о том, как вузы справляются, работая в условиях всемирной пандемии. Для Ушаковки тема дистанционных образовательных технологий и электронного обучения совсем не новая, в течении последних 4 лет здесь сформирована собственная база видео-лекций и учебно-методического материала. Опытом форсированного перехода на дистанционку, эффективной организации этого процесса, с участниками конференции поделился ректор университета, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев.

Много внимания участники конференции уделили и реализации совместных проектов, опять же, в условиях дистанционного формата. Так, Государственный морской университет имени адмирала Ушакова с 2014 года ведет проект - «BSAMI Educational Space». В рамках него у преподавателей есть возможность пройти стажировку в вузах-партнерах для обмена опытом в области морского образования.

Участники конференции выразили надежду, что следующая встреча пройдет уже в привычном, офлайн формате. Планируется, что принимающей стороной будет Турция, а состоится конференция в Стамбуле.