Кубанский чиновник извинился перед судьями за клевету о взятках

Скрин ТК Юга Sapiens

Начальник финансового управления регионального Минприроды Сергей Кравец выступил с видеообращением к представителям судейского корпуса Кубани.

Ранее чиновник обвинил судей в склонности к получению взяток и рассказал, что давал их и сам.

Видеообращение опубликовано в ряде Телеграм-каналов. Чиновник извиняется за свое поведение и распространенные им слухи.

- Никогда я деньги никому не передавал. Большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. В содеянном раскаиваюсь, получилось так, как получилось,- — говорит в своем видеообращении Сергей Кравец.

Сам чиновник временно отстранен от работы.

- На период проведения антикоррупционной проверки действий гражданского служащего он отстранён от замещаемой должности,- сообщает источник в администрации края.