Алексей Копайгородский и Александр Власов обсудили вопросы развития казачества и спорта в Сочи

Фото мэрии Сочи

Рабочая встреча мэра Сочи и вице-губернатора Кубани Александра Власова прошла в мэрии курорта. Ранее Александр Власов был избран атаманом Кубанского казачьего войска.

Сочи ежегодно принимает миллионы туристов, и казаки играют важную роль в обеспечении безопасности курорта.

- Казаки совместно с сотрудниками полиции следят за порядком и надежно обеспечивают безопасность жителей и гостей курорта, – сказал Алексей Копайгородский.

Казачье общество в Сочи насчитывает около 1400 человек. Казаки патрулируют улицы города, привлекаются к мониторингу территории микрорайонов.

Глава ККВ лично проверил несение службы сочинскими казаками по поддержанию общественного порядка на улицах и охране государственной границы.

- Хочу отметить, что работа эта выполняется качественно и на высоком уровне. Будем оказывать им всестороннюю поддержку, - отметил Александр Власов.

В ходе встречи мэр Сочи Алексей Копайгородский предложил внести изменения в установленную форму одежды сочинских казаков летом.

Более легкая форма поможет комфортно нести службу на курорте в летнюю жару.