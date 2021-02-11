В Крымске пока не будут повышать тариф на проезд в маршрутках

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Повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте Крымска пока не будет. Ранее планировалось повысить плату за проезд с 20 до 25 рублей уже с 10 февраля.

Информация об этом взволновала многих жителей райцентра. Одна из местных жительниц написала о своих опасениях в соцсетях обращение к главе района Сергею Лесю.

Женщина указала, что Крымск-не Краснодар, расстояния в городе намного меньше, и поэтому повышать плату за проезд не стоит.

Глава района прислушался к этим мнениям, и решил пока не повышать стоимость проезда.

- С 10 февраля повышения цен на проезд в городских маршрутках – не будет,- написал Сергей Лесь у себя в Инстаграм.

По мнению главы района, пока владельцы крымских маршруток не предоставили экспертного заключения с экономическим обоснованием стоимости проезда. Поэтому говорить о повышении стоимости – рано.