В Краснодаре начали строительство подземного перехода на улице Петра Метальникова

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре начали строить первый из двух подземных переходов, которые должны появиться по проекту строительства трамвайной линии на Московской.

11 февраля здесь начали рыть котлован под новый переход длиной около 36 метров через улицу Петра Метальникова. Как ожидается, стройка продлится около 7 месяцев. Ранее на этом участке ограничили движение транспорта и заменили инженерные коммуникации.

- Сегодня рабочие начали забивать специальные ограждения котлована — это необходимо, чтобы оградить его при разборке дорожного полотна. После приступим к устройству железобетонных монолитных конструкций, — рассказал и.о. директора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Соколов.

В новом переходе предусмотрены три лестничных спуска. На ступенях будет полиуретановое покрытие. Для маломобильных горожан сделают два лифта.