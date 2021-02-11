Потенциал инвестиционного развития Краснодарского края оценили на федеральном уровне

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Вице-губернатор Кубани Александр Руппель на совместном заседании Центра стратегических разработок и Российской гильдии управляющих и девелоперов рассказал об опыте работы региона во время карантинных ограничений в 2020 году.

Он отметил, что ставка региона на движение вперед и запуск новых мер стимулирования бизнеса в это непростое время полностью оправдали себя.

С 2021 года краевые власти расширяют категории налогоплательщиков, которые могут получить льготы в виде инвестиционного налогового вычета. На Кубани также началось возмещение затрат инвесторов на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры.

- Еще одна наша новая мера – это субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для реализации новых инвестиционных проектов, – рассказал вице-губернатор.

Развивается в регионе и механизм государственно-частного партнерства. В данном случае речь идет о строительстве школ при участии госкорпорации ВЭБ.РФ, а также развитии медицинского кластера.