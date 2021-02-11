В Анапе в пьяной драке на почве ревности трое гостей зарезали хозяина квартиры

Фото СУ СК по краю

В ночь на 27 января 2021 года четверо жителей Анапы выпивали в компании сожительницы одного из них.

Во время застолья между хозяином дома и 33-летним гостем произошла ссора из-за того, что тот стал оказывать слишком настойчивые знаки внимания его 41-летней сожительнице.

Завязалась драка, которая быстро превратилась сначала в зверское избиение хозяина квартиры тремя его гостями, а затем и в поножовщину.

Гости нанесли своему визави не менее 4 ударов ножом в грудь, а потом задушили его. Убедившись, что хозяин квартиры мертв, гости разбежались. Гражданская жена убитого позвонила своей сестре, а та вызвала на место полицию.

- Территориальным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое местных жителей в возрасте от 33 до 36 лет (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас мужчинам фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под стражей.