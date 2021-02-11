В Краснодаре осудят мужчину, изрезавшего во время пьянки своего знакомого

Фото: Рустем АХУНОВ.

Это преступление случилось еще 28 ноября 2020 года. В тот день в заброшенной постройке около корпуса 2 на улице Леваневского, 212 в Краснодаре нашли труп 46-летнего мужчины. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые после осмотра обнаружили на теле 15 ножевых ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

- Рядом с заброшенным домом установлена камера наружного видеонаблюдения. По записям удалось определить, что из постройки выходил только один мужчина. Он был в черной кепке и черной куртке, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Коротин.

По другим камерам было установлено, что он купил дважды в ночном магазине неподалеку себе алкоголь. Далее он зашел в заброшенное здание напротив института физкультуры, переночевал там, а утром скрылся в неизвестном направлении.

Следователи нашли ту самую бутылку, которую оставил мужчина. Ее отправили на экспертизу и сняли пальчики. По базе удалось пробить человека и установить его личность.

- Выяснилось, что 43-летний мужчина был ранее судим, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, - добавляет Владимир Коротин.

Спустя 4 дня его местонахождение было установлено. Злоумышленник дал признательные показания, а также подтвердил все сказанное на месте преступления. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.