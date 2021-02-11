На Кубани впервые проведут международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»

Фото администрации КК

11 февраля прошло организационное совещание по поводу предстоящего в мае этого года в Геленджике крупного международного турнира «Сильные фигуры».

Участники под председательством вице-губернатора Александра Власова обсудили вопросы размещения делегаций, организацию работы медицинского кластера и вопросы безопасности, а также культурную и экскурсионную программы и работу волонтеров.

- В программе фестиваля – командные турниры по керлингольфу среди любителей и профессионалов, соревнования по шахматам между гольфистами и сеансы одновременной игры с международными гроссмейстерами,- сообщает администрация региона.

В 2021 году первый из трех турниров «Сильные фигуры» состоится в мае в Геленджике на полях гольф-клуба «Gelendzhik Golf Resort». После этого турниры пройдут в июле и сентябре этого года в Московской области.