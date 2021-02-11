Поезд насмерть сбил женщину в Афипском: движение машин затруднено

Около места ЧП образовалась многокилометровая пробка.

Трагедия произошла вечером 11 февраля на железнодорожной станции около поселка Афипский.

Машинист поезда заметил идущего в железнодорожной колее человека. Подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но тщетно - остановить многотонную машину не удалось.

- Поезд сбил 89-летнюю женщину, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова. - По данному факту проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

По словам водителей, движение машин затруднено.