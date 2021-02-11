Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Афипском: движение машин затруднено

По факту смерти проводится проверка
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий
Около места ЧП образовалась многокилометровая пробка.

Около места ЧП образовалась многокилометровая пробка.

Трагедия произошла вечером 11 февраля на железнодорожной станции около поселка Афипский.

Машинист поезда заметил идущего в железнодорожной колее человека. Подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но тщетно - остановить многотонную машину не удалось.

- Поезд сбил 89-летнюю женщину, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова. - По данному факту проводится проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

По словам водителей, движение машин затруднено.

Криминал