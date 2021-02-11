Аэропорт Анапы сменил собственника

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Международный аэропорт Анапа перешел в собственность кипрской компании. Информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Уточняется, что эта же организация владеет аэропортами Краснодара и Сочи.

- За 12 месяцев 2020 года Международный аэропорт Анапа обслужил более 1,8 млн пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда пассажиропоток превысил 1,6 млн человек, - сообщили в воздушной гавани Анапы.

В августе аэропорт Анапы стал одним из первых в России, кто сумел восстановить и превысить показатели пассажиропотока 2019 года после пандемии коронавирусной инфекции.

ТОП-5 самых популярных полетов из Анапы в 2020 году: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.