На Кубани осуждены активисты запрещенной религиозной организации

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В Краснодарском крае осуждены активисты запрещенной религиозной организации «Свидетелей Иеговы». Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Жители Сочи и Абинска признаны виновными в организации объединения.

Абинский районный суд вынес приговор 63-летнему жителю станицы Холмской. Он обвиняется по ч.1 ст.282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистского религиозного объединения».

- Подсудимый организовывал религиозные выступления, распространял литературу экстремистского содержания, организовывал сбор средств под видом пожертвований, проповедовал, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчине назначено 7,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены два жителя Сочи. Они создали не менее 16 религиозных групп и проводили «собрания». Приговором Хостинского районного суда активистам назначен срок заключения: 1 год 10 месяцев и 1 год 1 месяц колонии общего режима.