В Краснодаре создадут свой IT-парк

Фото: образовательный центр «Сириус»

В краевом центре создадут свой IT-парк. Он станет прототипом «Сколково». В продвижении информационных технологий за основу будет взята модель центра «Сколково»

Намечено, что студенты будут проходить обучение и практику на базе производственных мощностей резидентов IT-парка. Для реализации проекта привлекут инвестора.

«Силиконовая долина» вырастет на улице Тихорецкой. В будущем, может быть рассмотрен вопрос о создании здесь особой экономической зоны.

«IT-парк станет для них точкой притяжения для молодых специалистов», - считает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как было отмечено на встрече, посвященной информатизации региона, власти Кубани уделяют повышенное внимание продвижению и развитию отрасли информационных технологий.