«До минус 18!»: Узнали, сколько продержатся лютые морозы на Кубани

Фото: mchs.gov.ru

Специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни прогнозируют в регионе аномальные морозы. Рекордные минусовые температуры продержатся с 12 по 20 февраля.

Синоптики предупреждают, что сильные снегопады будут сопровождаться ухудшением видимости и гололедом на дорогах.

Ожидается усилением ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах - до 20-25 м/с. Местами возможна метель.

- Особенно сложные погодные условия ожидаются в горном кластере региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Температура воздуха на Кубани понизится на 15-20 градусов. Морозы будут крепчать. Если 13 и 14 февраля столбик термометра опустится до -6 °С, то 15-20 февраля до -12°С местами до -18°С.