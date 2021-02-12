На Кубани разница дневных температур 12 и 13 февраля достигнет 20 градусов

Водителей просят быть аккуратными на дорогах Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Краснодарский край снова надвигаются холода. После четырех весенних дней регион заметет снегом. Морозить будет уже в ночь на 13 февраля.

- В Краснодаре 12 февраля переменная облачность, днем пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов. В южных районах края потеплеет до 20 градусов. А вот днем 13 числа на улице будет от – 2 мороза до 3 градусов тепла, 14-го днем может похолодать до -5, а по ночам в некоторых районах будет морозить до -10 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупреждают, что снегопад в регионе будут сопровождаться ухудшением видимости и гололедом на дорогах, ожидаются сильные переметы. Узнали, сколько продержатся лютые морозы на Кубани.