Краснодар отмечает 78-летие со дня освобождения от немецких захватчиков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодар от немецко-фашистских оккупантов освободили 12 февраля 1943 года. Сегодня жители празднуют 78 годовщину этого события. С особой датой горожан поздравил губернатор.

– Период оккупации стал самым страшным в истории Кубани. За это время город был практически разрушен. Здесь же впервые фашисты стали применять «душегубки». Погибли тысячи мирных жителей, женщин и детей. Старшее поколение передало нам воспоминания о тяжелых испытаниях, о героизме освободителей. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиг, и никогда не перестанем говорить им спасибо., – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Также здоровья ветеранам и освободителям Краснодара пожелал мэр.

- Спустя 78 лет практически невозможно представить, насколько этот период для горожан был тяжёлым. Шесть месяцев город был в оккупации. Погибли 13 тысяч человек. Сейчас с нами остались лишь 6 ветеранов-освободителей Краснодара и два защитника Пашковской переправы. Они - живая легенда, наша гордость и пример для всех нас. Долгих им лет жизни, - написал Евгений Первышов.

Напомним, Краснодар начали оккупировать 9 августа 1942 года. Город был признан одним из самых разрушенных городов СССР в период Великой Отечественной войны.