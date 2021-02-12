У жительницы Краснодара забрали иномарку за долги

Фото пресс-службы УФССП по краю

Риелтор крупной компании Краснодара несколько лет не платила налоги. Девушка задолжала государству 418 тысяч рублей. К взысканию суммы подключились приставы.

- У девушки в собственности была машина. Приставы разыскали ее по камерам дорожной видеофиксации. Чтобы встретиться со скрывающейся неплательщицей, судебному приставу пришлось представиться покупателем квартиры. В назначенный час сотрудники УФСП прибыли к офису риелторской фирмы и арестовали разыскиваемый автомобиль «Toyota Mark II» 2001 года выпуска, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Если девушка в ближайшее время не погасит долг, машина уйдет с молотка, а вырученные средства будут направлены на погашение долга.