Почти 2 миллиона гектаров полей засеют яровыми культурами на Кубани

Уборка пшеницы на Кубани

В ближайшее время на Кубани стартует посевная кампания. Точные сроки начала работ зависят от погодных условий.

Уже известно, что в регионе яровыми культурами засеют 1,8 млн гектаров полей. Сейчас аграрии в полном объеме обеспечены всеми необходимыми семенами. Они уже готовят удобрения.

- Из 1,8 млн гектаров яровых почти 740 тыс. гектаров – зерновых и зернобобовых. Площади яровых в 2021-м будут практически равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур – сои и озимого рапса – всего более чем на 70 тыс. гектаров, – сказал губернатор.

Отмечается, что такие цифры увеличат объемы поставок за границу и позволят достичь целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Большая часть экспертной продукции составляют зерновые культуры. Под урожай этого года было засеяно 1,8 млн. гектаров озимых. Преимущественно это была пшеница.

– Состояние озимых хорошее. Есть опасения по рапсу – осенью было слишком мало осадков. Ведем постоянный мониторинг и готовы задействовать все ресурсы, чтобы максимально сберечь урожай, – резюмировал Вениамин Кондратьев.