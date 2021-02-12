Одна из краснодарских клиник подключила «Ростелеком Экраны»

Фото: предоставлено пресс-службой компании Ростелеком

Умный цифровой сервис «Ростелеком Экраны» заработал в краснодарской косметологической клинике «Эстетик Мания». Он помогает проводить рекламные кампании на видеопанелях и умеет таргетировать контент по полу и возрасту целевой аудитории. Спустя полтора месяца после установки сервис позволил медучреждению увеличить средний чек и поднять продажи на 15%.

Специалисты национального провайдера для привлечения в клинику новых клиентов установили в витринах заведения специальные плазменные панели с большой диагональю и, объединив их, подключили к цифровой платформе. Представители «Ростелекома» по просьбе заказчика настроили работу сервиса таким образом, чтобы имелась возможность загружать в систему и менять контент на экранах дистанционно через веб-интерфейс из московского офиса клиники.

«Экраны отлично просматриваются с улицы, особенно в темное время суток, привлекают к себе внимание. Сервис позволяет не только транслировать специально подобранный под аудиторию контент, но и выявлять уровень эффективности разных вариантов запущенной в сети рекламы. В результате клиентов становится больше, увеличивается выручка и растет главный показатель работы бизнеса – прибыль», – рассказала Юлия Никифорова, директор клиники «Эстетик Мания».

Цифровой сервис «Ростелеком Экраны» создан для решения маркетинговых и внутрикорпоративных задач как в крупных компаниях с разветвленной сетью филиалов, так и на предприятиях среднего и малого бизнеса. Он может быть полезен для посетителей и владельцев ресторанов, кафе, гостиниц, салонов красоты, супермаркетов, торговых центров, поликлиник, образовательных учреждений, многофункциональных центров и других заведений. Загрузка любого вида контента (видео, изображения, погода, курс валют и т.п.) на цифровые поверхности, плазменные панели, видеостены или интерактивные планшеты организуется одним нажатием кнопки из единого личного кабинета. При этом экраны могут быть географически рассредоточены в масштабах одного помещения, города и даже страны.

«Это отличный инструмент для решения задач с удаленным управлением экранами, умное решение, способное не просто воспроизводить видеоролики, а создавать уникальные корпоративные шаблоны. Главное преимущество сервиса заключается в том, что заказчику не нужно вкладываться в создание инфраструктуры и серверных мощностей – “Ростелеком” организует все под ключ. Например, в сети магазинов, расположенных по всей стране, рекламную кампанию можно запустить всего за пару минут. Мы готовы реализовать проект любой сложности, отвечающий потребностям любого бизнеса», – отметил Дмитрий Сопинский, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Дополнительно к базовому функционалу сервиса «Ростелеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики. Его программное обеспечение способно распознавать антропометрические данные людей, находящихся возле экрана, их возраст и пол, анализировать длительность и количество просмотренного ими контента. При этом умные алгоритмы будут автоматически выводить те ролики, которые наиболее соответствуют интересам конкретной аудитории. Таким образом, система умных экранов станет интерактивным каналом общения компании с клиентами.

Подробная информация о сервисе «Ростелеком Экраны» доступна на сайте, по номеру 8 800 200 3000 или в центрах продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелекома».