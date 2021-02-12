Возле Новороссийска уточнили границы природного заказника «Абраусский»

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На Кубани утвердили границы и режим особой охраны территории природного заказника «Абраусский», он находится вблизи Новороссийска. Постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Заказник был организован в 1990 году. Давность образования этой природной зоны требовала корректировки границ. Теперь есть возможность оптимизировать территорию для сохранения природных ландшафтов побережья, редких и исчезающих видов животных и растений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Территорию отмежевали, чтобы защитить уникальную природную ценность от застроек. В границы заказника включены ценные лесные массивы, в том числе, можжевелово-фисташковое редколесье между поселками Дюрсо и Малый Утриш, а также прибрежные территории.