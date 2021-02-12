Эксперты краевой кадастровой палаты проводят предварительную проверку документов

В кадастровой палате края оказываются и другие консультативные услуги

В краевой кадастровой палате специалисты проводят предварительную проверку межевых и технических планов.

- Услуга по предварительной проверке документов оказывается, в первую очередь, для кадастровых инженеров, так как, воспользовавшись ею, специалисты рынка недвижимости смогут заранее учесть все рекомендации и устранить имеющиеся замечания, а также получить профессиональную консультацию. А нее входит проверка межевых и технических планов, актов обследования, карт населенных пунктов, территориальных зон и особо охраняемых зон до момента предоставления документов в орган регистрации прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе кадастровой палаты.

На консультацию и проверку отводится три дня. Ее стоимость составляет от 1530 рублей, все зависит от сложности и объема работ. Более подробную информацию об услуге можно получить по телефону 8-861-992-13-02 (доб. 20-60 или 20-61).