В МЧС объявили штормовое предупреждение по сильному ветру на 12-14 февраля

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В Краснодарском крае распространили штормовое предупреждение по сильному ветру. Спасатели рекомендуют соблюдать все меры безопасности в непогоду и не ставить машины под деревьями.

- С 12 по 14 февраля в Краснодаре и крае ожидается сильный юго-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели посоветовали не оставлять детей без присмотра, не отправлять детей в школу или детский сад в дни, когда бушует ветер и без необходимости не выходить на улицу.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01», с мобильного – «101».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Краснодарский край надвигается аномальное похолодание. С 12 на 13 число ожидается резкое понижение температуры сразу на 20 градусов.