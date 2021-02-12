В Анапе произошел пожар в отеле «Белый Парус»

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12 февраля в городе-курорте вспыхнуло одно из помещений отеля на улице 40 лет Победы. Очевидцы незамедлительно вызвали на место пожарных. Спасатели справились с огнем меньше чем за час.

- Сообщение о пожаре в отеле поступило диспетчеру в 11:21. Подразделения сразу выехали на место. В 11:29 было установлено, что происходит задымление на пятом этаже здания. На тушении было задействовано пять единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. Подано три ствола "Дельта", а также работало два звена ГДЗС. В 12:01 возгорание было полностью ликвидировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

Известно, что огонь уничтожил 50 квадратных метров помещения. Сейчас владельцы подсчитывают ущерб, а эксперты устанавливают причины пожара.