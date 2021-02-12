В «Орленке» отметят Всемирный день радио

Фото: пресс-служба "Орленка"

Орлята станут участниками мероприятий, посвящённых Всемирному дню радио. 13 февраля в лагерях Центра будет запущен праздничный радиоэфир, подготовленный орлятами и специалистами «Орлёнок-FM».

Трудно переоценить значение радио для человечества. Это средство связи уже более 100 лет помогает людям распространять важную информацию даже в самых труднодоступных местах мира, а также остаётся актуальным каналом коммуникации и в век новых технологий. Во Всероссийском детском центре действует собственная радиостанция «Орлёнок-FM», позволяющая ребятам примерить на себя роли радиоведущих, что они всегда делают с большим энтузиазмом и удовольствием. Поздравляю всех причастных к сфере радио с этим днём!» – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

День радио начнётся с утренней радиозарядки, а продолжится радиоэтюдами, которые будут звучать в детских лагерях Центра в течение дня. Ребята услышат в эфире передачу «Новый мир, новое радио», подготовленную участниками программы «Детский пресс-отряд». Выпуск познакомит слушателей с историей праздника и его тематикой в 2021 году, расскажет о новых тенденциях в радиовещании.

Подойти к теме дня с профессиональной точки зрения мальчишкам и девчонкам помогут мастер-классы, на которых ребята узнают о видах радиопередач и основных понятиях, используемых в процессе радиовещания. Свои знания орлята проверят в ходе интеллектуально-развлекательного квиза «Радио – голос мира», а запечатлеть праздничный день смогут в специальных фотозонах «В объективе радиоволн».

Всемирный день радио учреждён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году. Он подчеркивает важность и значение этого СМИ для укрепления и развития международного сотрудничества, активного содействия свободного доступа к информации.