Губернатор Кубани посетил выставку ко дню освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков

Фото администрации КК

Проект работает в тематическом парке «Россия – моя история»

Большая часть мультимедийной выставки «Мы в суровых сраженьях тебя отстояли…» состоит из документов и фото, рассказывающих о жизни Краснодара в во время оккупации немецкими войсками. Здесь же представлены воспоминания участников событий, уникальные документы, сохранившиеся страницы газет тех лет и кадры военной кинохроники.

Губернатор Вениамин Кондратьев осмотрел выставку и поговорил с организаторами проекта.

Глава региона отметил, что многие улицы в Краснодаре названы в честь героев Кубани. Но сегодня не все знают, например, кто такой Петр Селезнев, какой подвиг он совершил в период оккупации города.

- Эти фотографии заставляют задуматься о великой и трагичной истории не только Краснодара и края, но и каждой кубанской семьи, собственного рода, – сказал Вениамин Кондратьев.

Работа выставки в историческом парке «Россия – моя история» продлится до 25 апреля.