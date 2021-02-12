Тысяча единиц дорожной техники готова к расчистке региональных трасс от снега

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Для расчистки дорог регионального или межмуниципального значения во время предстоящих морозов и снегопадов готова вся дорожная техника.

Подготовлено около 1 тысячи единиц техники,- сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

К работе в экстремальных условиях подготовлены автогрейдеры, трактора со снегоочистителями, погрузчики, экскаваторы. Заготовлены также нужные объемы противогололедной смеси.

- В городах и районах Кубани усилили дежурные смены и караулы, подготовили к развертыванию пункты обогрева,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Власти региона убедительно просят во время снегопадов воздержаться от поездок на личном транспорте.