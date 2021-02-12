Прививку от коронавируса сделали около 72 тысяч жителей Кубани

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До конца февраля на Кубань намечено поставить более 230 тыс. доз вакцины от коронавируса. Почти 90 тысяч из них уже доставлено в регион. Вакцинацию прошли почти 72 тысячи жителей региона, около 14 тысяч прошли полный курс из двух прививок.

- Сейчас к нам поступает вакцина Гам-Ковид-Вак Спутник V. Она двухкомпонентная, делается в два этапа с промежутком в 21 день. Вакцинация проводится на добровольной основе с 18 лет, – отметил начальник управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

На Кубани сейчас работают более 20 передвижных медицинских комплекса. Недавно в Краснодаре , Новороссийске и Сочи мобильные пункты открыли и на базе местных торговых центров.