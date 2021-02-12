Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Прививку от коронавируса сделали около 72 тысяч жителей Кубани

Более половины из них-люди старше 60 лет
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

До конца февраля на Кубань намечено поставить более 230 тыс. доз вакцины от коронавируса. Почти 90 тысяч из них уже доставлено в регион. Вакцинацию прошли почти 72 тысячи жителей региона, около 14 тысяч прошли полный курс из двух прививок.

- Сейчас к нам поступает вакцина Гам-Ковид-Вак Спутник V. Она двухкомпонентная, делается в два этапа с промежутком в 21 день. Вакцинация проводится на добровольной основе с 18 лет, – отметил начальник управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

На Кубани сейчас работают более 20 передвижных медицинских комплекса. Недавно в Краснодаре , Новороссийске и Сочи мобильные пункты открыли и на базе местных торговых центров.