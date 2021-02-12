В 2020 году 45 промышленных предприятий Кубани получили краевые субсидии

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В 2020 году субсидии в рамках профильной госпрограммы получили 45 предприятий Кубани. Это стало особенно важным, и принесло свои результаты в период карантинных ограничений, когда увеличилась нагрузка на многие отрасли экономики.

– На 18 предприятиях вырос объем производства, также создали 86 рабочих мест, в том числе 65 – высокопроизводительных, открыли три производственных участка, осуществили три технологических подключения к инженерным сетям, – рассказал глава регионального департамента промышленной политики Иван Куликов.

Управляющей компании строящей промышленный парк в Кавказском районе края, была предоставлена субсидия на создание коммунальной инфраструктуры.

Поддержку предприятиям оказывает и Фонд развития промышленности региона. Он выдал более 35 льготных займов на сумму около 770 млн рублей.

В общей сложности в 2020 году год промышленность Кубани получила в качестве поддержки 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.