В Сочи борются с незаконным сбором и продажей краснокнижных первоцветов

Фото мэрии Сочи

Сотрудники мэрии Сочи и полицейские стараются выявить и пресечь продажу редких краснокнижных растений на улицах.

В этом году в окрестностях курорта из-за теплой погоды гораздо раньше срока зацвели подснежники, морозник, цикламен и кандык. Эти растения относятся к исчезающим видам и занесены в Красные книги России и Кубани.

Однако, своей красотой первоцветы привлекают не только тех, кто хочет любоваться природой, но и любителей подзаработать на этом.

- В сезон цветения происходит их сбор, приобретение и дальнейшая продажа на улицах города, что является нарушением закона, - отметил начальник управления потребительского рынка и услуг мэрии Сочи Андрей Никончук.

За добычу, хранение, перевозку, сбор, приобретение и продажу редких растений законом предусмотрен штраф: для граждан до пяти тысяч рублей с конфискацией растений, на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.