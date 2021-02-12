Молодежная стипендия администрации Кубани вырастет до 5 тысяч рублей в месяц

Фото администрации КК

Число получателей стипендии при этом увеличится с 50 до 300 человек. Об этом стало известно сегодня на встрече губернатора Кубани с участниками молодежных и ветеранских организаций.

Стипендия для талантливой молодежи учреждена постановлением главы администрации региона. Каждый год она присуждалась 50 соискателям, показавшим лучшие результаты в обучении.

– Мы обсуждали этот вопрос. Конечно, сейчас стипендия минимальна. Приняли решение увеличить ее до 5 тысяч рублей в месяц. А количество получателей – до 300 человек. Ее будут присваивать студентам, аспирантам, которые показали высокие результаты в творческой, научной и учебной деятельности, – отметил Вениамин Кондратьев в ходе встречи.