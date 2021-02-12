В Краснодарском крае обследовано 167 дамб и пропускных сооружений на воде

Фото администрации КК

В 2020 году в 17 городах и районах края специалисты обследовали 167 объектов, собственники которых не установлены. Это земляные дамбы, трубчатые переезды, водопропускные сооружения, защитные сооружения и плотины. Многие из них давно непригодны к эксплуатации.

– Изношенные сооружения не могут справляться со своим прямым назначением. А это означает опасность подтоплений во время паводков, Власти на местах должны предпринимать необходимые меры для поиска собственников объектов и приведениях их в порядок,- отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

В случае обнаружения собственников объектов, сооружения можно будет поставить на учет и определить их дальнейшее использование. Объекты отремонтируют или снесут.