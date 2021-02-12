Пять лет тюрьмы грозит 27-летнему жителю Кубани за кражу дюжины латунных самоваров

Фото Михаил Фролов

27-летний житель Крыловского района, в надежде заработать, решился на отчаянный поступок.

Ночью мужчина забрался в склад местного пункта приема металла, для чего сначала сорвал навесной замок на входной двери, и принялся копаться в содержимом склада.

Вскоре его уловом стала дюжина латунных самоваров и примерно полтонны медных изделий, которые молодой человек погрузил в свою машину, и надеялся сдать в другой пункт приема металла. Общая сумма ущерба от кражи составила более 150 тысяч рублей.

По неопытности, мужчина попал в объективы камер наблюдения, и был вскоре задержан полицией.

- ОМВД России по Крыловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.