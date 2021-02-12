Аэропорт Краснодара перешел на усиленный режим работы из-за снегопада

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Аэропорт Краснодара перешел из-за снегопада на усиленный режим работы.

- Краевой центр накрыл сильнейший циклон. По прогнозам синоптиков, этот снегопад будет в разы сильнее, чем был в течение января текущего года. На город может обрушиться беспрецедентный удар стихии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II. – Синоптики прогнозируют метель. Снегопад продлится всю ночь и усилится под утро.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что аэропорт может ограничивать прием и выпуск самолетов.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. Из-за температурных качелей жители Кубани отменяют все планы: в ближайшие выходные лучше не выходить из дома.