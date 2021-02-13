Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 февраля 2021 года: среди заболевших - двое детей

Фото: администрации региона.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 170. C начала пандемии зарегистриовано 36014 случаев, включая 2652 детей.

Больше всего человек за последние сутки заболело в кубанской столице (+49). На второй и третьей строчке находятся Новороссийск (+16) и Сочи (+11).

В Тихорецком районе заразились девять жителей, в Кавказском - восемь, в Горячем Ключе, Мостовском и Динском районах – семь. COVID-19 также выявили у пяти жителей Туапсинского района.

- По четыре человека заразились в Геленджике, Новопокровском, Ейском и Павловском районах, - уточняют в оперштабе Краснодарского края. - По три положительных теста получили жители Апшеронского, Белореченского, Отрадненского районов и Армавира.

В Крыловском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Гулькевичевском, Крымском районах и Анапе по два новых пациента. Кроме того, известно, что по одному случаю зарегистрировали в Абинском, Выселковском, Калининском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Славянском, Тимашевском и Белоглинском районах.

Отметим, что за сутки выписаны из ковидных госпиталей 384 человека.

- 103 жителя находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО, - говорят в минздраве Кубани.

Жертвами ковида за последние 24 часа стали 17 жителей края.