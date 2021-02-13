Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 13 февраля скончались еще 17 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Число жертв COVID-19 постоянно растет - на Кубани за минувшие сутки скончались еще 17 человек. Как отмечают в оперативном штабе края, летальные случаи произошли в ковидных госпиталях шести муниципалитетов.

У всех пациентов, которым были назначена интенсивная терапия, были сопутствующие патологии (гипертония, болезни сердца). Именно на фоне недугов коронавирус оказался для людей смертельным.

В больницах Краснодара умерли девять пациентов.

- Скончались 72-летняя и 81-летняя женщины, а также 44-летний, 59-летний и 73-летний мужчины, - говорят в оперштабе края. - Врачам также не удалось спасти жителя Армавира 59 лет, женщину и мужчину 58 лет из Новопокровского района и 65-летнего жителя Темрюкского района.

В Тихорецком районе не удалось помочь 51-летней пациентке и 74-летнему мужчине.

- В Красноармейском районе ушел из жизни краснодарец 55 лет, в Лабинском районе – 61-летняя женщина, - добавляют в региональном оперштабе. Опасный вирус забрал жизнь и 83-летней жительницы Армавира.

В Сочи скончались 58-летняя и 91-летняя женщины, проживавшие на курорте, и 64-летняя жительница Туапсинского района.