В Новороссийске из-за сильного ветра и резкого похолодания ввели режим повышенной готовности

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В Новороссийске режим «Повышенная готовность» введен 12 февраля с 18:00 часов.

- Данная мера принята для предотвращения последствий возможной чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-героя.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 14 февраля в Новороссийске ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха от 0 градусов днем до -5 ночью. С 15 по 20 февраля метеорологи предсказывают понижение температуры до -10 градусов. На дорогах будет плохая видимость и гололедица. Порывы северо-западного ветра усилятся до 26 метров в секунду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед.