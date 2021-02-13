В Краснодаре задержан лихач, который около 50 раз нарушал скоростной режим

Фото: краевой Госавтоинспекции

В Краевом центре задержан лихач, который около 50 раз нарушал скоростной режим. Злостный нарушитель ПДД заплатит штраф.

При проверке было установлено, что регистрация BMW 36-летнего водителя была прекращена.

- На водителя составлены протоколы за управление автомобилем без документов, ст. 12.3 ч. 1 КоАП РФ, выезд на встречную полосу, ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Кроме того, он нарушил расположение на проезжей части дороги (ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ) и управлял автомобилем не зарегистрированном в установленном порядке (ст. 12.1 ч. 1 КоАП РФ).

Как выяснилось, водителю вынесли 47 постановлений за превышение скорости, которыезафиксировала фотофиксация. BMW эвакуирован на штраф-стоянку.