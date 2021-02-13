«Стреляют без перерыва!»: в Краснодаре мужчина заявил в полицию о бандитской разборке

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, то задерживать было просто некого.

Курьезный случай произошел в кубанской столице. Житель города, проживающий в одном из частных домов на улице Российской, проснулся ночью от странных звуков. Оно доносились с улицы. Открыв дверь балкона, мужчина тут же пригнулся и схватил мобильник.

- Скорее, приезжайте! Здесь стреляют без перерыва - похоже, бандитская разборка! - заявил краснодарец в полицию.

Пока правоохранители ехали на место, мужчина сидел в спальне и старался не высовываться. Когда же стражи порядка прибыли по указанному адресу, то задерживать было просто некого.

- Как выяснилось, никакой угрозы не было, потому что никто не стрелял, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - От забора около одного из домов оторвался лист профнастила. При сильных порывах ветра он ударялся об стену. Эти хлопки краснодарец спутал с выстрелами.