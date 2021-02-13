Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Стреляют без перерыва!»: в Краснодаре мужчина заявил в полицию о бандитской разборке

Но, как выяснилось, никакой угрозы не было
Мирослава ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, то задерживать было просто некого.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, то задерживать было просто некого.

Курьезный случай произошел в кубанской столице. Житель города, проживающий в одном из частных домов на улице Российской, проснулся ночью от странных звуков. Оно доносились с улицы. Открыв дверь балкона, мужчина тут же пригнулся и схватил мобильник.

- Скорее, приезжайте! Здесь стреляют без перерыва - похоже, бандитская разборка! - заявил краснодарец в полицию.

Пока правоохранители ехали на место, мужчина сидел в спальне и старался не высовываться. Когда же стражи порядка прибыли по указанному адресу, то задерживать было просто некого.

- Как выяснилось, никакой угрозы не было, потому что никто не стрелял, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - От забора около одного из домов оторвался лист профнастила. При сильных порывах ветра он ударялся об стену. Эти хлопки краснодарец спутал с выстрелами.