Пинал и размахивал кулаками: на Кубани пьяный дебошир с собакой избил двух полицейских

Фото: Олег ЗОЛОТО

Этот случай произошел в поселке Совхозный Славянском районе края. Местный житель обратился к участковым за помощью. Он попросил приструнить одного из мужчин, который выгуливал собак без поводка и намордника.

Стражи порядка приехали по указанному адресу. Тот самый владелец собаки не очень был рад встрече с участковыми. Мужчина был пьян, потому вел себя неадекватно. Сначала он хватался за форменную одежду правоохранителей, а после стал размахивать кулаками, пинал стражей порядка.

В итоге участковые пострадали от рук дебошира.

- У 23-летнего младшего лейтенанта полиции ушиб мягких тканей верхней трети бедра, а у 32-летнего старшего лейтенанта полиции ссадины на руке и ушиб передней брюшной стенки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На данный момент участковые в госпитализации не нуждаются, их состояние удовлетворительное. Но после этого инцидента идет проверка.