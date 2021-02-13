Умер бывший депутат ЗСК

Александр Яровенко скончался на 74-м году жизни.

В Туапсе скончался бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Яровенко. Ему было 73 года.

О том, что стало причиной смерти народного избранника, пока не ясно. Однако для многих жителей Туапсинского района его уход стал большой потерей.

- Александра Яровенко знают и на Кубани, и далеко за ее пределами. Искренний, неравнодушный, удивительно деятельный, он внес огромный вклад в судьбу и района, и каждого его жителя, - пишут о нем в местной газете.

По словам жителей, к нему всегда можно было обратиться за помощью. Он открывал детские студии для ребят, помогал восстанавливать храмы.

Известно, что в молодости он начинал на железной дороге – поэтому его хорошо помнят железнодорожники. Потом работал в горкоме партии – и эта работа дала ему знания в политической сфере.

Кроме того, он трудился на нефтебазе, директором которой он стал. В 90-е годы он сумел провести реконструкцию, сохранить рабочие места, построить много жилья для сотрудников.

Александр Яровенко имеет множество наград: орден Почета; Кавалер ордена Почета. А еще он - почетный гражданин Туапсе.

О том, где состоится прощание, пока неизвестно.