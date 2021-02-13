Ураганный ветер повалил деревья в Сочи

Фото: sochi.ru

Непогода разбушевалась в Сочи. В течение 13 февраля на курорте штормовой ветер. Во время сильный порывов были повалены 7 деревьев. Никто при этом не пострадал. Последствия стихии в течение часа устранили коммунальные службы.

Тем временем в горах пытаются справиться со снегом.

- Улицы расчищают 30 единиц специализированной техники, в течении суток использовано 158 тонн противогололедных реагентов, - говорят в сочинской администрации.

Стоит отметить, что на работе общественного транспорта непогода не отразилась, он, как и прежде, курсирует в штатном режиме.

Но синоптики просят не расслабляться жителей - в ближайшие сутки на сочинско побережье ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

- Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - предупреждают власти.

Ветер будет 5-10 метров в скунду с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опускаться до трех градусов мороза, днем будет держаться около нуля. В предгорной зоне прогнозируют до -6 градусов.

Автомобилистов просят воздержаться от использования автомобилей, не оборудованных зимней резиной.

АЛЛО!

При возникновении происшествий звонить по номерам 101, 112.