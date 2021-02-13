При взрыве газового баллона на Кубани пострадали двое мужчин

Фото: Иван ВИСЛОВ

Несчастный случай произошел в Каневском районе. При взрыве газового баллона пострадал сварщик.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 56-летний житель станицы Ленинградской и 37-летний житель хутора Сухие Челбасы приехали на производство в поселок Кубанская степь, что находится в Каневском районе.

- Во время сварочных работ взорвался баллон с пропаном, который стоял недалеко от них, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что стало причиной взрыва, не ясно. Однако пострадавшим мужчинам потребовалась помощь медиков. В больницу их госпитализировали с множественными ожогами лица и рук.

- Несчастный случай произошел 8 февраля, - поясняют правоохранители.

Сейчас мужчины продолжают находиться под наблюдением медиков. Проверка по данному поводу все еще не окончена.