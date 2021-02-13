Завершены поиски школьников, загадочно пропавших в Новороссийске неделю назад

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодарском крае завершены поиски школьников, загадочно пропавших неделю назад. Обстоятельства их исчезновения были неизвестны, однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», в полицию обратилась мама одного из подростков.

Женщина рассказала, что около обеда ее 14-летний сын, который учится в 7 классе, ушел из дома. Вместе с ним, как позже выяснилось, был его 15-летний друг.

- Ранее мальчик 14-летний подросток доставлялся в полицию за кражу. На учете в ОПДН не состоит, у нарколога и психиатра не наблюдается, - сказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Ранее из дома юноша уже уходил в феврале 2018 года.

Мобильник был при мальчике, но на звонки он не отвечал. При этом, как говорит женщина, никаких конфликтов дома не было. Тем не менее юноши сбежали из дома, заставив родных волноваться.

К поискам подростков подключились не только правоохранители, но и добровольцы. Они организовали поиск на местности, благодаря которому удалось школьников отыскать.

- Найдены, живы, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".