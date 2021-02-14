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За ночь на трассы Краснодарского края высыпали более тысячи кубов противогололедных материалов

От снега полосы расчищают 186 снегоуборочных машин, специалисты сообщают, что все дороги функционируют
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

ФКУ Упрдор «Черноморье» отчиталось о расчистке подведомственных ею дорог. В список входят все трассы, за исключением кроме М-4 Дон, А-289 и А-290.

По словам дорожников, все трассы сейчас функционируют в штатном режиме, 14 февраля никаких остановок движения или крупных ДТП не было.

- Для расчистки полос движения задействовано 186 единиц техники.В течение прошедших вечера, ночи и утра было применено почти 1164 кубометра противогололедных материалов и просыпано 94 тонны соли, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Специалисты просят выезжать на трассы только на зимней резине.