С начала этого года в лесах Краснодарского края снесли три самостроя

Фото: администрация Краснодарского края

В лесах Краснодарского края с начала 2021 года снеси три незаконные постройки. Сделали это сами собственники.

- Две из них снесли во время судебных процессов и еще одно здание – в досудебном порядке, – сообщил вице-губернатор Сергей Болдин. – Мы не прекращаем контроль за соблюдением земельного законодательства в Краснодарском крае. Вопрос находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева.

Напомним, сейчас каждый муниципалитет в Краснодарском крае корректирует свой генплан, чтобы исключить леса из территорий населенных пунктов.

Эта работа будет завершена к 1 сентября 2021 года. За прошедший год в лесах края снесли более 60 незаконных построек.