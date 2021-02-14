Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 14 февраля умерли 17 пациентов

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае 14 февраля констатировали смерть от коронавируса еще 17 человек. Среди них больше всего умерли в краевой столице – 8. Скончавшимся было от 56 до 96 лет. Мужчин и женщин поровну.

В Новороссийске зафиксировали два летальных исхода, столько же – в Сочи.

В Лабинском, Тихорецком, Крымском районах, а также в Анапе и Армавире не смогли спасти по одному пациенту с подтвержденным коронавирусом.

У всех были сопутствующие заболевания.

- Всего на сегодняшний день, 14 февраля, в регионе зафиксировано 1711 летальных случаев, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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