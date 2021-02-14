Власти Успенского района отчитались о привлечении почти 850 млрд. рублей

Фото: администрация Краснодарского края
В 2020 году Успенский район смог привлечь 849 млн рублей инвестиций в рамках различных госпрограмм. На эти деньги власти отремонтировали 7 школ и детских садов, а еще стадион.
За эти миллионы также купили новое оборудование для Дома культуры, купили спортивный инвентарь и школьный автобус.
Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, депутаты ЗСК и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов отметили, то развитие социальной сферы района видно невооруженным глазом.
Теперь новая задача: обеспечить рост объемов промышленного производства, оборота розничной торговли, продукции сельского хозяйства общественного питания.
- Губернатор края ставит задачу в этом году мобилизовать не менее 300 млрд рублей собственных доходов. Успенский район перечислил в бюджет края больше 1 млрд рублей в 2020 году, - заявил Юртаев.
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