Тепловики отчитались о ликвидации аварии в Краснодаре

Фото: мэрия Краснодара

В Краснодаре завершились аварийно-восстановительные работы в котельной, расположенной по ул. им. Калинина, 78/1 в Юбилейном микрорайоне.

Прорыв, случившийся там в ночь, на 14 февраля оставил без тепла около сотни тысяч жителей нескольких районов города.

- Сварочные ремонтные работы на теплосетях в Юбилейном микрорайоне завершены в обещанный срок. Сейчас началось заполнение системы и в ближайшие часы тепло и горячая вода поступят в дома горожан, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Всего в ликвидации участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Компания АТЭК извиняется перед краснодарцами за причиненные неудобства.