В Анапе парня задержали за хулиганство, а нашли амфетамин

Фото: ОМВД по г.Анапа

В Анапе днем 14 февраля бригада участковых полиции задержала на центральной улице Крымской 29-летнего парня за хулиганство. Во время личного досмотра из кармана рюкзака полицейские достали подозрительный бумажный сверток.

В нем лежали две таблетки в форме сердечек.

- Экспертиза заключила, что это наркотик МДМА (метилендиоксиметамфетамин) – психоактивное вещество ряда амфетаминов, общей массой 0,78 грамм, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ОВМД по Анапе.

Таким образом, к мелкому хулиганству добавилась уголовная статья. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.