На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 21-летнего парня

Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи

В Краснодарском крае на железной дороге поезд насмерть сбил молодого парня. Сейчас на месте работают правоохранители.

- 15 февраля в 5 часов утра в дежурную часть Тимашевского ЛОП от дежурной по станции Тимашевская, поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне "Тимашевская- Ведмидовка" грузовой поезд насмерть сбил парня. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Машинист рассказал следователям, что как только увидел парня, сразу же подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но трагедии избежать не удалось.

- Парень скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего молодого человека установлена. Им оказался 21-летний житель города Тимашевска, - добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.